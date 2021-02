Ion Mihai Pacepa stirbt an Corona-Infektion

Bukarest (ADZ) – Generalleutnant Ion Mihai Pacepa, der ranghöchste Geheimdienstoffizier des Ceaușescu-Regimes, der sich je in den Westen abgesetzt hat, ist tot: Der frühere Vizechef des Auslandsgeheimdienstes DIE erlag am Sonntag im Alter von 92 Jahren den Folgen einer Covid-19-Infektion, sagte dessen Familienfreund, der amerikanische Autor und Jurist Ronald J. Rychlak, der rumänischen Presse am Montag. Pacepa hatte sich 1978 in die USA abgesetzt, nachdem er während einer Dienstreise bei der US-Botschaft in Bonn politisches Asyl beantragt hatte. Das kommunistische Regime ließ ihn daraufhin gleich zweimal zum Tode verurteilen.