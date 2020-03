Isolation für Einreisende aus weiteren Gebieten

Bukarest (ADZ) – Das Nationale Komitee für Notfallsituationen hat am Montag entschieden, dass die italienische Region Emilia Romagna sowie ganz Iran und Südkorea zur Liste der Gebiete hinzugefügt werden, die wegen einer erhöhten Covid-19 Infektionsgefahr eine 14-tägige häusliche Isolation für Einreisende aus diesen Regionen vorsieht. Hingegen müssen Einreisende aus folgenden Gebieten 14 Tage in institutionalisierter Quarantäne verbringen: In China sind dies die Provinz Hubei und die Städte Wuhan, Wenzhou, Hangzhou, Ningbo und Taizhou in der Provinz Zheijang; in Italien die Städte Codogno, Castiglione d‘Adda, Casarpusterlengo, Fambio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo und San Fiorano in der Lombardei sowie Vo Euganeo in Veneto; in Südkorea die Region Cheongdo und die Stadt Daegu. Einreisende aus Kontinental-China oder aus Regionen der Lombardei und Veneto, die nicht auf dieser Liste stehen, müssen nur in häusliche Isolation.