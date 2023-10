Israel: Zwei Rumänen unter den Vermissten

Tel Aviv/Bukarest (ADZ) - Zu den Hunderten Vermissten nach dem Großangriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas in Israel, von denen viele als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, gehören auch zwei rumänische Staatsangehörige. Das gab der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog am Donnerstag bekannt. Zeitgleich veröffentlichte das israelische Außenministerium eine Liste ausländischer Zivilisten, die bei dem Terror-Angriff der Hamas von Samstag getötet oder danach vermisst wurden. Auf der Liste stehen Zivilisten aus insgesamt 36 Ländern, Rumänien wird darauf mit einem Toten und zwei Vermissten geführt.



Das Auswärtige Amt in Bukarest bestätigte am Abend, dass zwei in Israel wohnhafte Personen mit doppelter, rumänischer und israelischer, Staatsangehörigkeit zurzeit als vermisst gelten, und versicherte, dass die rumänische Botschaft in Tel Aviv in ständigem Kontakt mit den israelischen Behörden steht, um über alle Entwicklungen und Erkenntnisse im Bilde zu sein. Anfang der Woche hatte das Außenamt bereits bestätigt, dass ein 22-jähriger IDF-Soldat mit rumänischer und israelischer Staatsangehörigkeit bei dem Hamas-Angriff von Samstag ums Leben gekommen ist.