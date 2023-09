ISU Dobrudscha: Einsätze in der Sommersaison

Konstanza (ADZ) - Insgesamt 2056 Einsätze haben die 250 täglich bereitstehenden Feuerwehrleute des Katastrophenschutzes ISU Dobrudscha während der Sommersaison, zwischen dem 30. Juni und dem 4. September, an der Schwarzmeerküste durchgeführt, erklärte am Mittwoch ISU-Dobrudscha-Sprecherin Ana-Maria Stoica. Ebenfalls seien 587 Personen in den Erste-Hilfe-Zentren versorgt worden, davon 90 Kinder, viel weniger als im Vorjahr mit 745 Personen. Die fünf für die Strandgebiete zugewiesenen Ambulanzen sind in 1469 Situationen ausgerückt, wobei 1445 Personen versorgt wurden, davon 288 Kinder, und 937 Personen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Einsatzteams haben in 431 Notfallsituationen eingegriffen, davon 247 Brände, 13 Bergungen, eine Wassernotfallsituation, 17 Such- und Rettungseinsätze in gefährlichen Bereichen und 148 sonstige Notfallsituationen. 43 Personen wurden aus dem Meer geborgen, 18 Personen (alles Erwachsene) sind ertrunken, so Stoica.