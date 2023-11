Italien liefert verurteilten Ex-Lokalbaron Arsene aus

Bari/Bukarest (ADZ) - Der wegen Korruptionsdelikten zu knapp 7 Jahren Freiheitsentzug verurteilte frühere PSD-Kreisratschef von Neamț, Ionel Arsene, wird ausgeliefert. Wie Justizministerin Alina Gorghiu (PNL) am Wochenende bekannt gab, hat Italiens Kassationshof die Auslieferung des Ex-Kommunalpolitikers angeordnet. Das Urteil sei rechtskräftig, Arsene werde daher umgehend ins Land gebracht, teilte Gorghiu mit. Der langjährige Kreisratschef von Neamț war im März vom Kronstädter Berufungsgericht wegen Einflussnahme und Bestechungsannahme zu sechs Jahren und acht Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden, hatte sich allerdings noch vor dem Urteil nach Italien absetzen können, wo er sich letztlich der Polizei stellte. Arsene, ein Vertrauter des vorbestraften Ex-PSD-Chefs Liviu Dragnea, galt lange Jahre als einer der einflussreichsten PSD-Lokalbarone, der die Parteispitze gehörig unter Druck setzen konnte, um Vertraute in Regierungsämter zu hieven. Seine Parteiämter hatte er letztes Jahr notgedrungen nach dem Einsturz der Brücke bei Letca niederlegt, die er in Betrieb gegeben hatte, obwohl die Bauarbeiten noch nicht komplett abgeschlossen waren.