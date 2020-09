Italien: Quarantäne für Reisende aus Rumänien

Bukarest (ADZ) - Die am 24. Juli in Italien eingeführte, bis zum 7. September geltende Pflicht zur 14-tägigen häuslichen Isolation für Einreisende aus Rumänien und Bulgarien wurde verlängert. Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conti hat hierzu ein neues Dekret unterschrieben, das am Montag in Kraft trat. Einreisende aus Rumänien müssen in einer Erklärung ihre Wohnadresse während des Aufenthalts angeben, das Privatfahrzeug, mit dem sie anreisen sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln einreist, muss auf eigene Kosten in institutionalisierte Quarantäne.