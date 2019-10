Johannis: Kein Ersatzkommissar ohne Rücksprache

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă am Mittwoch in einer Pressemitteilung abermals ermahnt, „keinen Ersatzkommissar ohne Rücksprache“ mit ihm sowie ohne Anhörung des Kandidaten im Parlament von Bukarest aufzustellen. Die Pressemitteilung der Präsidentschaft erfolgte, nachdem die Regierungschefin die Einladung des Staatsoberhauptes, sich am Mittwoch zu der Nachnominierung auszutauschen, wie angekündigt, ausschlug. Johannis forderte Dăncilă zudem ausdrücklich auf, „die Glaubwürdigkeit des Landes“ nicht weiter „wegen kleinlicher Parteiinteressen aufs Spiel zu setzen“.