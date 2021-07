Johannis kündigt Änderungen im Bildungswesen an

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat am Mittwoch nach den letzten Besprechungen im Präsidialpalast angekündigt, dass sein 2016 ins Leben gerufene Projekt „Gebildetes Rumänien“ (România Educată) sowohl die Unterstützung der Koalition als auch der Opposition genießt. Das Projekt soll nächste Woche von der Regierung per Memorandum verabschiedet werden, wobei in kürzester Zeit eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe den gesetzlichen Rahmen für die Einführung schaffen soll. „Die Bildung soll unser gemeinsamer Baustein sein und keine politische Farbe mehr haben“, so der Staatspräsident.



„Gebildetes Rumänien“ ist das weitläufigste Bildungsprojekt Rumäniens nach der Wende, an dem sich knapp 10.000 Personen und über 150 Organisationen und Behörden beteiligt haben. Eine der wichtigsten Ziele der angebahnten Änderungen ist, die „Fähigkeit der Absolventen, für die Gesellschaft und auf das Leben vorbereitet zu sein“, so Johannis. Deswegen soll das Projekt zusätzlich zu den über den Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) angekündigten 3,6 Milliarden Euro eine weitere Finanzierung von 400 Millionen Euro aus anderen EU-Mitteln genießen.