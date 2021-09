Johannis nächste Woche bei UN-Generalversammlung

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis wird im Zeitraum 21.-23. September 2021 der rumänischen Delegation bei der 76. Generalversammlung der Vereinten Nationen vorstehen, die in New York stattfinden und dem nachhaltigen Wiederaufbau nach der Covid-19-Pandemie, der Einführung von Umweltschutzmaßnahmen sowie der Einhaltung der Menschenrechte gewidmet ist, teilte das Präsidialamt am Donnerstag mit. Am Dienstag, dem 21. September, wird Johannis eine Rede auf der Plenumssitzung der Generalversammlung halten und tags darauf an einem informellen Treffen auf hohem Niveau teilnehmen.