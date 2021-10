Johannis‘ und Cîțus Vertrauenswerte im Sturzflug

Bukarest (ADZ) – Die Dreifachkrise hat das Vertrauen der Bürger in Staatspräsident Klaus Johannis und PNL-Chef Florin Cîțu ins Bodenlose sinken lassen: Laut Ergebnissen einer im Zeitraum 17. - 26. Oktober erstellten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde haben sich die Vertrauenswerte des Staatschefs und des abgewählten Premiers binnen eines Monats halbiert – bloß 14% der Befragten gaben an, dem Präsidenten noch zu vertrauen (Vormonat: 28%), während den PNL-Chef lediglich 7% als vertrauenswürdig erachten (Vormonat: 14%). Das meiste Vertrauen genießt laut der im Auftrag der oppositionellen PSD durchgeführten Erhebung zurzeit der bekannte Virologe und PSD-Abgeordnete Alexandru Rafila (30%), gefolgt von PSD-Chef Marcel Ciolacu (25%) und dem liberalen Klausenburger Bürgermeister Emil Boc (24%). 80% der Befragten erachten zudem, dass das Land sich „auf dem falschen Weg“ befindet.



In der Sonntagsfrage liegt die PSD nach wie vor vorn – 40% der Befragten (Vormonat: 37%) würden gegenwärtig die Oppositionspartei wählen, bloß 17% die regierenden Liberalen (Vormonat: 20%). Die rechtsnationalistische AUR käme auf 14%, die Reformpartei USR auf 13% und der UDMR auf 5%.