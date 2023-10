Journalisten-Protest gegen Einmischung des Managements

Bukarest (ADZ) - In einem offenen Brief haben am Dienstag über 90 Journalisten von Gazeta Sporturilor (GSP) und Libertatea, beide Mitglieder der Schweizer Ringier-Gruppe, gegen die Einmischung der Geschäftsführung in ihre Tätigkeit protestiert, nachdem GSP-Chefredakteur Cătălin Țepelin am selben Tag entlassen wurde. Mitglieder der Ringier-Geschäftsführung hätten auf beide Redaktionen Druck ausgeübt, um vorab bestimmte Beiträge über Glücksspielunternehmen, die gleichzeitig Werbekunden der Zeitungen sind, zu erhalten. Țepelin verweigerte dies.



Das Zentrum für unabhängigen Journalismus (CJI) und die Bürgerrechtsorganisation Active Watch haben sich dem Protest angeschlossen und beklagen die Verletzung der journalistischen Freiheit bzw. Zensur.



Die Ringier-Gruppe hat in einer Pressemitteilung Țepelins Entlassung bedauert und mit „Meinungsverschiedenheiten zur strategischen Ausrichtung“ der Redaktion begründet, ohne bisher auf die Anschuldigungen der Journalisten einzugehen.