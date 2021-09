Bukarest (ADZ) – Der digi24-Journalist und Regisseur Mihai Dragolea wurde am Donnerstag zusammen mit einem Arbeitskollegen und dem Umweltaktivisten Tiberiu Boșutarin in der Nähe der Ortschaft Coșna, Kreis Suceava von knapp 20 Personen krankenhausreif verprügelt, während sie einen Film über die örtliche Holzmafia drehten. Einige der Täter wurden bereits identifiziert und befinden sich in Gewahrsam der Polizei Vatra Dornei. Die Opfer sind derzeit bei Bewusstsein, aber unter medizinischer Aufsicht.