Jüngste Form des laufenden Schuljahres

Bukarest (ADZ) – Die jüngste und angeblich endgültige Form des Schuljahres ist am Donnerstag von Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) nach langen Verhandlungen mit allen am Bildungsprozess Beteiligten bekannt gegeben worden: So bleiben die Osterferien verlängert (2. April - 4. Mai), während das Schuljahr um eine Woche gekürzt wird bzw. spätestens zum 25. Juni für alle Jahrgänge enden soll. Einzige Ausnahme bilden die Abschlussklassen, in deren Fall die alte Planung gültig bleibt. Zudem sollen die Semesterprüfungen ausfallen, nicht jedoch die Abschlussprüfungen und die landesweit steigende Beurteilung der schulischen Leistung.