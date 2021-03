Kabinett verschärft Einschränkungen leicht

Bukarest (ADZ) – Die Koalitionsregierung unter Premier Florin Cîțu (PNL) hat auf ihrer Sitzung von Mittwoch den Vorschlägen des Corona-Krisenstabes stattgegeben und vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen eine weitere Verlängerung der Alarmstufe sowie eine leichte Verschärfung der geltenden Einschränkungen beschlossen.



Wie Cîțu nach der Regierungssitzung erläuterte, betreffen die Verschärfungen zum einen die nächtliche Ausgangssperre, die fortan ab 22.00 Uhr statt wie bisher ab 23.00 Uhr gilt. Zum anderen sei beschlossen worden, dass in einigen besonders beliebten Tourismusregionen Hotels, Motels und Gasthäuser fortan zu maximal 70 Prozent ausgelastet sein dürfen. Es handele sich dabei um Hotels und Gasthäuser in den gut besuchten Wintersportzielen der Landeskreise Prahova (Azuga, Bușteni und Sinaia), Harghita (Bad Tușnad, Borsec, Bad Homorod, Bad Harghita), Maramuresch (Borsa und Cavnic), Kronstadt/Brașov (Schulerau, Predeal und Törzburg). Mureș (Sovata), Suceava (Vatra Dornei), Vâlcea (Voineasa), Alba (Arieșeni), Neamț (Durău), Gorj (Novaci – Rânca), Hermannstadt/Sibiu (Paltiniș), Bihor (Stâna de Vale) und Hunedoara (Straja), so der Premierminister.