Kartellamt: Verbraucherpreise für Basislebensmittel deutlich gesunken

Bukarest (ADZ) - In den Supermärkten sind die Verbraucherpreise für Basislebensmittel seit Monatsbeginn infolge des Eilerlasses der Regierung über eine zeitweilige Deckelung der Handelsaufschläge gegenüber Juni um bis zu 34 Prozent gesunken. Das teilte das Kartellamt am Montag nach ersten Kontrollen mit. Die höchsten Preisrückgänge habe es bei Gemüse und Obst gegeben – so etwa kosten Kartoffeln zurzeit um 28 Prozent und Trauben gar um knapp 34 Prozent weniger als im Juni, sagte Kartellamtschef Bogdan Chirițoiu. Bei Fleisch gingen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 12,1 und jene für Molkereiprodukte um 12,3, für fettarme Milch indes um bloß 5,3 Prozent zurück, nachdem letztere im Mai schon einmal gesenkt worden waren. Bei Eiern und Speiseöl erwiesen sich die Preissenkungen ebenfalls als eher geringfügig.



Die Koalitionsregierung hatte bekanntlich Ende Juni einen Eilerlass über einen zeitweiligen Aufschlagdeckel für insgesamt 14 Basislebensmittel – einfaches Weißbrot, fettarme Milch sowie Milchprodukte, Eier, Sonnenblumenöl, Mehl, Maismehl, Zucker sowie Saisonobst und -gemüse – gebilligt. Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) ließ es sich am Wochenende nicht nehmen, sich selbst ein Bild von den Folgen der Regierungsverordnung zu machen, und besuchte daher einen Bukarester Supermarkt, wo er die aktuellen Verbraucherpreise für besagte Basislebensmittel eingehend inspizierte. Im Anschluss erklärte sich Ciolacu zufrieden mit dem vorgefundenen Sachverhalt – bei Facebook äußerte der Premier seine Freude darüber, dass die „zum Schutz der Kaufkraft der Bürger“ beschlossenen Maßnahmen „greifen und spürbar sind“. Ciolacu fügte hinzu, dass die Behörden die Verbraucherpreise weiterhin im Auge behalten werden.