Kein Bußgeld: Aufatmen für Zensus-Verweigerer

Bukarest (ADZ) - Auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern, die im Rahmen der in den letzten Monaten gestiegenen Volks- und Gebäudezählung ihre Daten weder online gemeldet noch einem Interviewer mündlich übermittelt haben, drohen trotz Nichterfüllung ihrer Bürgerpflicht keine Konsequenzen – obwohl die Behörden aufgrund eines einschlägigen Eilerlasses der Regierung bisher mit Bußgeldern von bis zu 3000 Lei gedroht hatten. Wie der Chef des Landesstatistikamtes, Tudorel Andrei, am Wochenende mitteilte, dürfen Verweigerer sowie unerfasst gebliebene Personen aufatmen – es werde niemand mit einem Bußgeld belegt, da das Statistikamt sich in ihrem Fall mit den in früheren Volks- und Gebäudezählungen gesammelten Daten behelfen werde, sagte Andrei. Allerdings würden in diesem Fall bloß Daten von Personen übernommen, bei denen belegt sei, dass sie „in den letzten zwölf Monaten in Rumänien wohnhaft oder zumindest zeitweilig anwesend waren“, fügte der INS-Chef hinzu.