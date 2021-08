„Kein modernes Heer ohne gut geschulte Seestreitkräfte“

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Sonntag aus Anlass des Tags der rumänischen Marine den im Konstanzer Militärhafen gestiegenen Feierlichkeiten beigewohnt und dabei sowohl den Seestreitkräften als auch der Handelsmarine für ihren „Einsatz, Mut und Opferbereitschaft“ auf hoher See gedankt. In seiner Rede hob der Staatschef hervor, dass es ohne „gut geschulte Seestreitkräfte“ auch kein modernes Heer geben könne. Johannis verwies zudem auf die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Rolle des Schwarzen Meeres und die zahlreichen Hausforderungen „militärischer und non-militärischer Art“ in besagtem geopolitischem Raum, denen man gemeinsam mit den NATO-Partnern begegne.



Pandemiebedingt stiegen die Festlichkeiten zum Tag der Marine abermals ohne Publikum. Neben dem Staatsoberhaupt und Verteidigungsminister Nicolae Ciucă beteiligten sich auch Regierungschef Florin Cîțu (PNL) und Vizepremier Dan Barna (USR-PLUS) daran – was die Presse prompt als Zeichen wertete, dass der Staatschef dem Premier nach den Enthüllungen über dessen „Jugendsünde“ den Rücken stärkt. Kammerpräsident und Noch-PNL-Chef Ludovic Orban fehlte indes bei der Zeremonie.