Keine Entwarnung ohne vollständigen Abzug

Die rumänische Botschaft in Kiew sei mit ihren jetzt 15 Mitarbeitern voll funktionsfähig. Das Personal müsse nicht weiter reduziert werden und es sei wichtig, diese Idee einheitlich durch alle EU-Staaten zu vermitteln, deshalb arbeiten alle Botschaften der EU-Länder in der Ukraine nach der gleichen Logik. Die Rückführung der Familien des diplomatischen Personals der Botschaft und des Konsulats in Odessa sei abgeschlossen, sagte Aurescu den Parlamentariern. | Foto: Inquam Photos