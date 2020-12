Keine Explosion der Infektionen nach den Wahlen

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis erklärte am Montag in einer Pressekonferenz nach dem Besuch des Universitätskrankenhauses Bukarest, dass er nicht von einer Erhöhung der SARS-CoV-2-Infektionsrate nach den Parlamentswahlen am 6. Dezember ausginge. Die Bevölkerung würde sich nicht im Wahllokal, sondern wegen Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen infizieren. An den Wahlen sollen auch die unter Quarantäne stehenden Gemeinden und Städte teilnehmen. Die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz in den Wahllokalen seien diesmal sogar besser als bei den Lokalwahlen, erklärte der Präsident.