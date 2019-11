Keine Medikamente für chronisch Erkrankte

Bukarest (ADZ) - Seit dem 1. November haben zahlreiche an chronischen Krankheiten leidende Patienten keinen Zugang mehr zur Behandlung, da 71 Medikamente aus dem nationalen Preiskatalog (CANAMED) und damit den Apotheken verschwinden. In einem offenen Brief an die Regierung schreibt die Nationale Vereinigung zum Schutz von Patienten (ANPP), dass es für 21 dieser Medikamente keine Alternative gäbe und insgesamt Hunderttausende Bürger betroffen wären. Auch der Verband von Patienten mit chronischen Krankheiten (COPAC) appelliert an die Regierung, eine Lösung zu finden und nicht mit dem Leben der Patienten zu spielen: „Selbst wenn wir uns im Moment zwischen zwei Regierungen befinden, erinnern wir alle Politiker daran, dass Gesundheit keine politische Farbe hat und die Patienten keine Zeit haben, auf einen neuen Gesundheitsminister zu warten“. Die Organisation erinnert das Gesundheitsministerium daran, dass CANAMED jederzeit dem Bedarf angepasst werden könne; es gäbe also keinen Grund, Menschen dieser Bedrohung auszusetzen.