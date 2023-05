Keine Mehrheit für Vereinigung mit Republik Moldau

Bukarest (ADZ) – Auf die Frage, ob Rumänien und die Republik Moldau sich irgendwann vereinigen sollten, antworteten 54% der Befragten in einer Umfrage von Avangarde mit Nein. 31% glauben, dass die Moldau eiligst in die NATO aufgenommen werden sollte, während eine rasche Aufnahme des Nachbarstaates in die EU immerhin 41% befürworten. Würde Russland die Moldau militärisch angreifen, sind nur 29% der Meinung, dass Rumänien dem Land mit Truppen beistehen sollte. Mehr als drei Viertel der Befragten fanden nicht, dass die moldauische Präsidentin Maia Sandu eine geeignete Kandidatin für das rumänische Präsidialamt wäre.