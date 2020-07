„Keine Mittel für Verdoppelung des Kindergeldes“

Bukarest (ADZ) - In einer ersten Reaktion auf das Urteil des Verfassungsgerichts, das am Vortag die Verfassungsbeschwerde der Exekutive gegen die vom Parlament verabschiedete Verdoppelung des Kindergeldes für unzulässig befunden hatte, hat Regierungschef Ludovic Orban (PNL) am Donnerstag klargestellt, dass es zurzeit „keine Haushaltsmittel dafür gibt“, sein Kabinett jedoch um „Lösungen“ bemüht sei. Eine „Anhebung“ des Kindergeldes werde es sicherlich geben, eine Verdoppelung jedoch nicht. In den letzten Monaten hatte der Premierminister bereits öfter hervorgehoben, eine „schrittweise“ Anhebung des Kindergeldes zu befürworten.