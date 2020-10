Keine Neuauszählung im ersten Bukarester Stadtbezirk

Bukarest (ADZ) - Das Zentrale Wahlbüro (BEC) hat am Mittwoch den Antrag des Noch-Bezirksbürgermeisters Daniel Tudorache (PSD) auf Neuauszählung der bei der Kommunalwahl im 1. Hauptstadtbezirk abgegebenen Stimmen abgelehnt. Tudorache kündigte daraufhin an, denselben Antrag auch beim Wahlbüro des 1. Stadtbezirks gestellt zu haben – er gebe weder den Kampf noch die Hoffnung auf.



Dafür gab ein lokales Wahlbüro den Anträgen der PNL und USR-PLUS auf Neuauszählung aller im 5. Bezirk abgegebenen Stimmen statt, wo Cristian Băcanu (PNL) gegen den in der Causa „Colectiv“ erstinstanzlich zu achteinhalb Jahren Haft verurteilten früheren Bürgermeister des 4. Bezirks Cristian Popescu Piedone (PPUSL) verloren hatte und wo gleichfalls Unregelmäßigkeiten gemeldet worden waren. Piedone legte beim Zentralen Wahlbüro prompt Einspruch dagegen ein. Eine Neuauszählung steht auch zudem im Landeskreis Călărași an.



Staatschef Klaus Johannis sagte am Mittwoch, es sei untragbar, dass es im Jahr 2020 immer noch „rückständige Politiker“ gebe, die auf „toxische Praktiken vergangener Zeiten“ setzen, und forderte eine lückenlose Aufklärung aller Vorfälle.