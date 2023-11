Keine Quereinsteiger in Hafenvorstand?

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis geht verfassungsgerichtlich gegen das Gesetz vor, das fachfremden Managern den Zugang zum Geschäftsvorstand des Hafens von Konstanza ermöglicht. Nach Ansicht der Präsidialverwaltung „verwässert das Gesetz jeglichen Standard der Berufserfahrung, die in einem für die Führung der Hafenverwaltung des rumänischen Staates relevanten Bereich erforderlich ist.“

Nach derzeit geltender Rechtslage dürfen nur Personen in den Vorstand der Hafenführung aufgenommen werden, die Erfahrung in der Schifffahrts- oder Logistikbranche gesammelt haben.

Die von Johannis kritisierte Novelle sieht hingegen vor, dass auch fachfremde Quereinsteiger aus den Bereichen Wirtschaft, Recht, oder Ingenieurswissenschaften mit mindestens fünf Jahren Managementerfahrung in Einheiten mit Staats- oder Privatkapital oder fünf Jahren in Führungsämtern in der zentralen oder lokalen Verwaltung in den Hafenvorstand aufsteigen können.