Keine Rentenanhebungen im laufenden Jahr

Bukarest (ADZ) – Liberalenchef Ludovic Orban hat am Montag vor dem Hintergrund ausgeuferter Defizite bekannt gegeben, dass im laufenden Jahr keine Rentenerhöhungen erfolgen werden. Wie Orban nach einer Koalitionssitzung mitteilte, sollen die Altersbezüge erst zum 1. Januar 2022 angehoben werden – dieser Beschluss stehe fest.



Der PNL-Chef erläuterte, dass die Koalition auf ihrer Sitzung von Montag den Haushaltsentwurf 2021 sowie „eine Reihe von Sparmaßnahmen“ erörtert habe, da sowohl EU-Kommission als auch Rating-Agenturen nicht nur verfolgen würden, ob und wie Rumänien das ausgehandelte Defizitziel von höchstens 7,2 Prozent des veranschlagten Bruttoinlandsprodukts erreichen wird, sondern auch „die Evolution der Strukturdefizite“.



Orban stellte zudem klar, dass die Koalition, wie bereits in Aussicht gestellt, auch die umstrittenen Sonder- sowie Dienstrenten in Angriff nehmen wird. Die drei Koalitionspartner PNL, USR-PLUS und Ungarnverband hätten vereinbart, dass ein Teil der Sonderrenten, etwa jene der Parlamentarier, umgehend abgeschafft und die restlichen anhand eines neuen, auf dem Beitragsprinzip aufbauenden Rentengesetzes geregelt werden sollen, so der PNL-Chef.