Keine Temperaturmessung vor Unterrichtsbeginn

Bukarest (ADZ) - Die Schulen in Rumänien sollen nun doch ohne tägliche Überprüfung des Gesundheitszustandes der Schüler öffnen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Jedem vor Unterrichtsbeginn die Temperatur zu messen und sich nach dem subjektiven Wohlbefinden zu erkundigen würde lange dauern und darüber hinaus zu Gedränge am Schuleingang führen, wodurch der positive Effekt dieser Maßnahmen wieder zunichte gemacht würde, erklärte Staatssekretär Dragoș Garofil. „Wir wollen ja die Trennung der verschiedenen Klassen, um einzelne Fälle auf Klassenebene isolieren zu können“, sagte er weiter. Außerdem sei es unwahrscheinlich, bis zum Schulbeginn am 14. September genügend Thermoscanner, die die Messung mit Abstand garantieren, zu beschaffen. Auf das Fiebermessen soll trotzdem nicht verzichtet werden. Vielmehr sei es jetzt die Aufgabe der Eltern, sich jeden Morgen zu vergewissern, dass das Kind gesund sei. Bei Fieber müssen die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben.