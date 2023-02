Kind von Hunden schwer verletzt

Răchiți/Botoșani (ADZ) - Ein 45-jähriger Mann aus dem Dorf Răchiți, Kreis Botoșani, ist für 24 Stunden in U-Haft genommen worden, nachdem seine drei Hunde einen elfjährigen Jungen angefallen und schwer verletzt haben, so das Kreispolizeiinspektorat Botoșani. Der Junge wurde mit „gravierenden Wunden“ an Kopf und Körper ins Krankenhaus Jassy/Iași eingeliefert, erklärt die Managerin des Kinderkrankenhauses Jassy, Alina Belu, zitiert von News.ro. Derzeit sei der Junge intubiert und in die multidisziplinäre Intensivstation überführt worden.