Klaus Johannis zeichnet Donald Tusk aus

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Donnerstag mehrere europäische Spitzenpolitiker, allen voran den früheren EU-Ratspräsident Donald Tusk, für ihren „herausragenden Beitrag“ zum Erfolg der in der ersten Jahreshälfte 2019 stattgefundenen EU-Ratspräsidentschaft unseres Landes geehrt. Per Dekret verlieh das Staatsoberhaupt Tusk den Stern Rumäniens im Rang des Großkreuzes, während der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, und der Generalsekretär des Europäischen Parlaments, Klaus Welle, mit dem Stern Rumäniens im Rang eines Großoffiziers bzw. Kommandeurs ausgezeichnet wurden.