Klausenburger Straße mit Antisemitennamen?

Klausenburg (ADZ) – Die von Emil Boc (PNL) geführte Stadtverwaltung will eine Straße im Industriegebiet Tetarom I nach dem Arzt Nicolae Paulescu benennen, fand Newsweek Rumänien heraus. Der 1931 verstorbene Forscher gilt bei vielen Menschen in Rumänien als Erfinder des Insulins, vertrat aber in pseudowissenschaftlichen Texten auch krudeste antisemitische Thesen und hetzte auf übelste Weise gegen Juden. Die Klausenburger Verwaltung teilte Newsweek Rumänien mit, dass das Vermächtnis von Menschen wie Paulescu nicht auf dessen politische Meinungen begrenzt werden könnte. Bei einer Veranstaltung der Rumänischen Akademie zum 100. Jahrestag der Erfindung von Insulin sei Paulescu auch von Unterstaatsekretärin Irina Cajal Marin vom Kulturministerium und vom damaligen Ehrenvorsitzenden der Föderation Jüdischer Gemeinschaften in Rumänien, Aurel Vainer, gewürdigt worden; außerdem verstoße der Vorschlag nicht gegen Vorschriften wie das Verbot des Personenkults für Kriegsverbrecher oder Völkermörder, hieß es.