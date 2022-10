Knapp die Hälfte der Schüler Opfer des Bullying

Bukarest (ADZ) - Aus einer bereits veröffentlichten Studie der NGO Salvați Copiii (Rettet die Kinder) über das Bullying in den Schulen hierzulande ergab sich, dass 99 Prozent der befragten Lernenden mit dem Begriff vertraut waren und knapp die Hälfte von ihnen selbst Opfer des Bullying gewesen sind, eines von zehn Kindern sogar häufig.



82 Prozent der Schüler gaben zu, Mobbing-Situationen in den Schulen, fast drei Viertel sogar im Klassenzimmer miterlebt zu haben und mehr als ein Viertel von ihnen gestanden, selbst Autoren der Schikanen oder des Drangsalierens gewesen zu sein. Dagegen haben 84 Prozent der Schüler zur Unterstützung der Opfer aktiv eingegriffen und weitere drei Drittel sprechen mit Erwachsenen über Bullying-Situationen.



Die Studie wurde im Juni über einen Online-Fragebogen an einer Stichprobe von 4449 Schülern, davon nur neun Prozent aus dem ländlichen Bereich, im Alter zwischen zehn und 18 Jahren durchgeführt.