Knappe erste Pressekonferenz des Interimspremiers

Bukarest (ADZ) – Verteidigungsminister Nicolae Ciucă hatte am Dienstag seine erste – zwar überaus kurze – Pressekonferenz als Interimspremier. In nur wenigen Worten stellte er in weniger als einer Minute seine Ziele vor: Weiterführung der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, Umsetzung der Impfstrategie, Nachverfolgung der wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen für Pandemieopfer und Beendigung des aktuellen Finanzjahres bzw. Vorbereitung des nächsten.



Ciucă dankte seinem Vorgänger für die ausgewogene Handhabung sowohl der wirtschaftlichen als auch der Covid-19-Maßnahmen.