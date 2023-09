Koalition rauft sich bei Spar- und Steuerpaket zusammen

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionsspitzen sind am Montag zusammengetroffen, um sich nach dem Hickhack der letzten Monate endlich in puncto Endform des Spar- und Steuerpakets der PSD zusammenzuraufen, das Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) demnächst mit der Vertrauensfrage verbinden will. Davor hatte sich der liberale Juniorpartner auf einer Sitzung der erweiterten Parteileitung dazu durchgerungen, die Austeritätsmaßnahmen der PSD mitzutragen – obwohl dies in Unkenntnis geschehe, da die Maßnahmen nach wie vor nicht bekannt gegeben worden seien und man der PSD somit de facto einen Blankoscheck ausstelle, so der Tenor in der PNL.



Entsprechend knüpften die Liberalen eine Reihe von Bedingungen an Ciolacus Spar- und Steuerpaket: So stellte PNL-Chef Nicolae Ciucă klar, dass man der politischen Stabilität zuliebe zwar Kompromissbereitschaft an den Tag legen wolle, doch dürfe u. a. an der Flattax sowie der aktuell bei 8 Prozent liegenden Dividendensteuer nicht gerüttelt werden, zuzüglich fordere man ein „Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft“. Dies seien für die Liberalen „rote Linien“, die von der PSD nicht überschritten werden dürften.