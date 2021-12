Koalitionssitzung: Präfekturen aufgeteilt

Bukarest (ADZ) – Nach knapp vier Stunden Verhandlung haben sich die Koalitionspartner PNL-PSD-UDMR am Montag auf die Aufteilung der Präfekturen geeinigt: Der UDMR wird vier Präfekten in den Kreisen Covasna, Harghita, Sălaj und Arad stellen. Die Liberalen haben entgegen den Vorgesprächen die Klausenburger Präfektur behalten und stellen insgesamt 18 Präfekten in den Kreisen Alba, Argeș, Bihor, Botoșani, Kronstadt/Brașov, Buzău, Călărași, Klausenburg/Cluj, Konstanza, Gorj, Hunedoara, Maramuresch, Mureș, Olt, Hermannstadt/Sibiu, Suceava, Teleorman und Vaslui. 20 Präfekturen, darunter Bukarest, soll die PSD besetzen.