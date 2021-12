Koalitionsspannungen wegen Covid-Zertifikat

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Rafila (PSD) beharrt auf einer schnellen Adoption des Gesetzes zur Einführung des Covid-Zertifikats durch Übernahme der Verantwortung seitens der Regierung. Andernfalls werde er sogar den Rücktritt in Erwägung ziehen, so in einem Interview für SpotMedia am Dienstag. Würde das Gesetz erst angenommen, wenn die Fälle steigen, könne die Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung der Omikron-Variante nicht rechtzeitig greifen, weil eine dreiwöchige Steigerung als Bedingung für das Inkrafttreten erst ab diesem Zeitpunkt gälte. Eine schnelle Entscheidung sei daher lebenswichtig. Die Inspektionen der elektrischen Installationen in den Krankenhäusern seien für rund 300 Spitäler „sehr, sehr schlecht“ ausgefallen...



Gegner der vorgeschlagenen Vorgehensweise sei PNL-Chef Florin Cîțu, der auf einer Abstimmung des Gesetzes im Parlament beharre.



Das Gesetzesprojekt sieht vor, dass private wie öffentliche Arbeitgeber das Zertifikat verlangen, das sowohl für Geimpfte ab der ersten Dosis, Genesene oder negativ Getestete erteilt wird. Bei Nichtvorlage droht unbezahlte Beurlaubung. Ausnahmen: Arbeitgeber mit unter 10 Angestellten ohne Kundenverkehr, Tele- und Heimarbeiter.