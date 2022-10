Kommunalwahl: Firea tritt erneut in Bukarest an

Bukarest (ADZ) - Die frühere Oberbürgermeisterin der Hauptstadt, Gabriela Firea Pandele (PSD), wird nach Angaben ihres Parteichefs Marcel Ciolacu bei der Kommunalwahl 2024 für eine neue Amtszeit an der Spitze der Bukarester Stadtverwaltung antreten. Ciolacu bestätigte damit am Wochenende offiziell, dass die PSD die aktuelle Familienministerin trotz ihrer Wahlniederlage von 2020 abermals als Spitzenkandidatin für das Bukarester Kommunalrennen aufstellen will. Firea waren bisher sowohl Ambitionen auf eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeisterin der Hauptstadt als auch auf das Präsidentenrennen 2024 nachgesagt worden.