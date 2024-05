Kommunalwahl: Koalition stellt nur wenige gemeinsame Kandidaten auf

Bukarest (ADZ) - Die Wahlallianz PSD-PNL hat sich letzten Endes bloß zu wenigen gemeinsamen Kandidaten durchgerungen, die sie vor allem in Großstädten ins Kommunalwahlrennen vom 9. Juni schicken wollte. Einzig in Temeswar/Timișoara und Kronstadt/Brașov setzt die Koalition auf gemeinsame Kandidaten, wobei sie die nicht unumstrittenen früheren Bürgermeister Nicolae Robu und George Scripcaru (beide PNL) gegen die beiden Amtsinhaber Dominic Fritz und Allen Coliban (beide USR) antreten lässt.

In den restlichen Großstädten gehen die Koalitionspartner indes getrennte Wege: So scheiterte der Spitzenkandidat-Plan der Koalition in Bukarest bekanntlich krachend – PSD und PNL zogen ihren mit viel Trara aufgestellten gemeinsamen Kandidaten Cătălin Cîrstoiu nach kaum zwei Wochen aus dem Rennen und setzen inzwischen mit Gabriela Firea Pandele (PSD) und Sebastian Burduja (PNL) auf separate Anwärter auf das Amt des Oberbürgermeisters der Hauptstadt.

Auch in anderen Großstädten, etwa Jassy/Iasi, Klausenburg/Cluj, Konstanza und Craiova, ziehen die Koalitionspartner den Alleingang vor: In Jassy lässt die PNL den korruptionsumwitterten Amtsinhaber Mihai Chirica trotz seiner ebenso schwerwiegenden wie zahlreichen Justizprobleme für eine weitere Amtszeit antreten, während die PSD mit Bogdan Balanișcu ihren eigenen Kandidaten aufstellt. In Klausenburg fordert der PSD-Kandidat Aurelian Cristea den liberalen Bürgermeister Emil Boc heraus, der seinerseits für eine weitere Amtszeit antritt. Und auch in Konstanza treten die Koalitionspartner separat an - die PNL schickt Virgil Chitac ins Rennen um den Bürgermeisterposten, während die PSD auf den jüngst zurückgetreten Chef der Verbraucherschutzbehörde ANPC, Horia Constantinescu, setzt.