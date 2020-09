Kommunalwahl: PNL rechnet mit historischem Wahlerfolg

Bukarest (ADZ) - Die regierenden Liberalen rechnen nach Angaben ihres ersten stellvertretenden Parteichefs Rareş Bogdan bei der Kommunalwahl vom 27. September mit einem „historischen Wahlerfolg“: Seine Partei werde „alle Bürgermeisterämter, die wir zurzeit halten, bewahren“ und zahlreiche „weitere Städte hinzugewinnen“ können, sagte der Europaabgeordnete am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Jassy/Iasi. Bogdan zufolge wird seine Partei in allen größeren Städten des Landes Wahlsiege einfahren können; nach dem Urnengang vom Monatsende werde Rumäniens Landkarte „in weiten Teilen gelb gefärbt“ sein – erstmals auch in der Moldau, bisher bekanntlich eine PSD-Hochburg.



Probleme für seine Partei sah der PNL-Vize lediglich in der südlichen Landeshälfte gegeben, wo es insbesondere entlang der Donau eine Reihe weiterer PSD-Hochburgen gibt. Craiova sei „problematisch“, da man sich dort nicht auf einen lokalen Schulterschluss mit den restlichen Mitte-Rechts-Parteien habe einigen können, räumte Bogdan ein. Dafür sei man sich sicher, Konstanza nach Jahrzehnten der PSD-Vorherrschaft erstmals „erobern“ zu können, desgleichen auch Galatz.