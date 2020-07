Kommunalwahl: Ponta und Negoiță gehen Bündnis ein

Bukarest (ADZ) - Victor Pontas „Pro Romania“ und die neue Partei „Bukarest 2020“ des hauptstädtischen Bezirksbürgermeisters Robert Negoiță (Ex-PSD) wollen die nahende Kommunalwahl mit geeinten Kräften angehen: Wie Ponta am Sonntag bekannt gab, werden beide Parteien bei der Kommunalwahl als Wahlbündnis namens „Allianz Bukarest 2020“ antreten.



Wer genau seitens des neuen Bündnisses ins Wahlrennen um das Amt des Oberbürgermeisters der Hauptstadt ziehen wird, scheint indes noch nicht festzustehen: Während Ponta hervorhob, dass Negoiță nicht nur einen ausgezeichneten Bezirksbürgermeister, sondern auch einen guten Oberbürgermeister abgeben würde, begnügte sich Negoiță klarzustellen, dass über die Kandidaten der „Allianz Bukarest 2020“ noch verhandelt werde.



Die PSD reagierte entnervt und warf Ponta und Negoiță „Verrat an den sozialdemokratischen Werten“ vor – die beiden würden „der PNL und Präsident Johannis“ in die Hände spielen und dem Kandidaten des Mitte-Rechts-Lagers, Nicușor Dan, offenkundig Schützenhilfe leisten. Amtsinhaberin Gabriela Firea Pandele (PSD) werde trotzdem einen Erdrutschsieg einfahren, schrieb PSD-Interimschef Marcel Ciolacu bei Facebook.