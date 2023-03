Konferenz zur Sicherheitslage im Schwarzen Meer in Bukarest

Brüssel (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu hat am Montag vor Beginn eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel bekannt gegeben, dass Rumänien und die Ukraine im April gemeinsam eine Konferenz über die aktuelle Sicherheitslage in der Schwarzmeer-Region ausrichten wollen. Die Konferenz, über die er seine europäischen Amtskollegen während des Treffens informieren werde, soll in Bukarest im Rahmen der internationalen Krim-Plattform steigen, so Aurescu. Der rumänische Chefdiplomat sprach sich zudem ausdrücklich für mehr Unterstützung, einschließlich Munition, für die kriegsgebeutelte Ukraine aus.

Bei dem anschließenden Treffen beschlossen die EU-Außenminister sodann, der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland zu liefern. Das Geld für die Munition soll aus der sogenannten Friedensfazilität der EU kommen – ein Finanzierungsinstrument, über das die Staatengemeinschaft bereits Waffen- und Ausrüstungslieferungen für die Ukraine finanziert hat. Hintergrund des Beschlusses der EU-Außenminister ist die allgemeine Befürchtung, dass der Ukraine schon bald wichtige Munition ausgeht.