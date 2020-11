Kontroverses „Trianon“-Gesetz in Kraft

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat am Mittwoch das Gesetz zur Festlegung des 4. Juni als „Tag des Trianon-Vertrags“ unterzeichnet. Das von PSD-Senatoren Titus Corlățean und Șerban Nicolae im Vorjahr initiierte Gesetz wurde im Mai von der Abgeordnetenkammer verabschiedet, aber vom Präsidenten wegen Verfassungswidrigkeit angegriffen. Nach Rückweisung des Antrags sowie des Antrags auf Überarbeitung wurde des Gesetz am 3. November verabschiedet. Der UDMR stimmte dagegen, PNL und USR enthielten sich. Der Vertrag von Trianon (1920) erkennt die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien (1918) auf internationalem Niveau an.