Korruptionsvorwürfe gegen Bürgermeisterkandidaten

Bukarest (ADZ) - Die Polizei Mangalia hat neue Strafermittlungen gegen den unabhängigen, von der PSD unterstützten Bürgermeisterkandidaten Mohammad Murad wegen des Verdachts der Korruption und Täuschung der Wähler aufgenommen. Zuvor hatte das Lokalbüro der PNL sowohl bei der Wahlbehörde als auch bei der Polizei Beschwerde eingereicht.



Laut der lokalen PNL-Organisation Mangalia soll Murad am vergangenen Montag älteren Menschen Flyer ausgeteilt haben, die wie ehemalige Sparbücher der Spar- und Depositenkasse (CEC) aus kommunistischen Zeiten ausgesehen haben und auf denen 10.000 Lei sowie der Name des Kandidaten eingetragen waren. Dies sollte wohl im Fall einer erfolgreichen Kandidatur Wahlgeschenke suggerieren. Indes stellt dieses Strafermittlungsverfahren nicht das einzige dar, das sich Murad während des Wahlkampfes einhandelte. Eines läuft bereits, nachdem im August Bilder im Fernsehen aufgetaucht waren, die zeigen, wie der Millionär Pakete mit seinem Namen an Arme verteilte.