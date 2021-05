Kostenlose Corona-Impfung: Orban und Cîțu uneins

Bukarest (ADZ) – Der amtierende Präsident des Unterhauses, PNL-Chef Ludovic Orban, hat am Montag allgemein mit einem Statement über ein potenzielles Aus des kostenlosen Corona-Impfungen überrascht. Noch trage der Staat die Kosten für den Corona-Impfschutz der Bevölkerung, doch würden die Bürger „irgendwann in der Zukunft“ bzw. sobald hierzulande die Herdenimmunität erreicht sei, selbst dafür aufkommen müssen – insbesondere die Ungeimpften sowie jene, die nicht in die Kategorie der besonders gefährdeten Personen fallen, sagte Orban.



Regierungschef Florin Cîțu stellte daraufhin prompt klar, dass „die Corona-Impfung hierzulande kostenlos ist und bleibt“ – es habe auf Regierungsebene keinerlei Gespräch zum Thema eventueller Änderungen der nationalen Impfstrategie gegeben. Im Gegenteil, die Regierung habe bereits weitere Bestellungen für Impfstoff-Dosen vorgenommen, sowohl für den Herbst als auch für das kommende Jahr, sagte Cîțu in einer Videokonferenz mit den Präfekten. Der Premierminister hob dabei abermals hervor, dass der Impfstoff den Menschen möglichst „nahe gebracht“ bzw. auf eine unbürokratische, frei zugängliche Impfkampagne gesetzt werden müsse.