Krankenversicherte über Zahlungen besser aufklären

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch ein Gesetz angenommen, dementsprechend Versicherte bei der Nationalen Krankenkasse (CNAS) eine Liste mit allen Zahlungen für Medikamente, medizinische Dienste und Geräte, welche in ihrem Namen im jeweils vergangenen Jahr getätigt wurden, beantragen können. Das Gesetz, das Ende November 2017 von der USR im Parlament eingebracht wurde, sieht vor, dass die zuständige regionale Krankenkasse auf Antrag des Versicherten innerhalb von 45 Tagen eine Liste mit den Ausgaben zur Verfügung stellen muss.



Der USR-Abgeordnete Tudor Pop, Initiator des Gesetzes, erklärte nach der Parlamentsabstimmung in einer Mitteilung auf Facebook, dass nun endlich akzeptiert werde, dass „ein riesiges Problem mit fiktiven Verrechnungen“ bestehe, und dass „Dutzende Millionen Lei in die Taschen der Gesundheitsmafia anstatt für die Versorgung von Patienten gehen.“

Das Gesetz geht nun zur Ausfertigung an den Staatspräsidenten.