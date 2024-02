Kreisratschef von Prahova wegen Korruption angeklagt

Bukarest (ADZ) – Die Antikorruptionsbehörde DNA hat im Strafverfahren gegen Iulian Dumitrescu, den einflussreichen Chef des Kreisrates von Prahova, Anklage wegen Bestechlichkeit und Falschangaben in seiner Vermögenserklärung erhoben. Mit angeklagt wurden auch zwei Personen aus seinem Umkreis. Dumitrescu wurde für 60 Tage unter Aufsicht gestellt und trat aus allen Parteiämtern zurück, die er in der PNL hielt.



Der Politiker, der zwei Mal für die Liberalen im Senat saß, soll von einem Geschäftsmann über Verwandte umgerechnet über 3,2 Millionen Euro Schmiergeld kassiert haben, um ihn anscheinend bei der Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit dem Bau der Ringstraße von Mizil (Prahova) zu begünstigen. Verlangt haben soll Dumitrescu jedoch mehr als drei Mal so viel Geld. In diesem Zusammenhang wurden rund 20 Objekte in Bukarest, Ilfov und Prahova durchsucht. 19 Immobilien sollen beschlagnahmt werden.



Der 51-jährige Politiker, der einen opulenten Lebensstil mit Luxusfahrzeugen, üppigen Wohnungen und teuren Auslandsreisen an den Tag legte, will den Staatsanwälten alle beantragten Unterlagen übergeben, wies allerdings darauf hin, dass auch für ihn die Unschuldsvermutung gelte.