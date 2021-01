Krisenstab: Keine Quarantäne für Geimpfte

Bukarest (ADZ) - Der Corona-Krisenstab hat am Montag wichtige Lockerungen für geimpfte Einreisende aus Corona-Risiko-Ländern beschlossen: Diese sollen künftig von der sonst verpflichtenden 14-tägigen Quarantäne befreit werden, wenn sie mit einer „offiziellen Bescheinigung“ nachweisen können, dass sie mindestens 10 Tage vor der Einreise eine Impfung gegen das neuartige Coronavirus vollständig (d.h. einschließlich Zweitimpfung) abgeschlossen haben. Die Bescheinigung hat in rumänischer oder einer internationalen Verkehrssprache vorgelegt zu werden. Um in Kraft zu treten, muss die Lockerung auch von der Regierung abgesegnet werden.