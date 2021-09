Krisenstab verschärft Regeln für Ungeimpfte

Bukarest (ADZ) – Der Corona-Krisenstab der Regierung hat am Donnerstag grünes Licht für die Einführung des digitalen Covid-Zertifikats der EU hierzulande gegeben und damit erstmals verschärfte Regeln für Ungeimpfte abgesegnet.



Der Beschluss des Krisenstabs, der als Nächstes von der Exekutive unter Premierminister Florin Cîțu (PNL) verabschiedet werden muss, sieht angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen vor, dass in Ortschaften mit einer 14-Tage-Inzidenz von 3 bis 6 der sogenannte „grüne Pass“ zwingend für den Zugang zur Innengastronomie (Restaurants, Cafés, Bars usw.) wird, des Weiteren bei Kino-, Konzert-, Theater- oder Kasinobesuchen, privaten Events wie Hochzeiten und Taufen, bei Sportveranstaltungen, in Fitnessstudios u.a. Der EU-Impfpass ist bekanntlich ein digitaler Nachweis nach dem 3G-Prinzip, der seinem Träger attestiert, dass er in den letzten sechs Monaten zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid19-Erkrankung genesen oder in den letzten 48 Stunden negativ getestet worden ist.



In Gegenden mit einer Inzidenz zwischen 3 und 6 wird die Gastronomie ihre Innenräume zudem erwartungsgemäß nur zur Hälfte auslasten dürfen.