Kritik an Bedingungen für Lebendtiertransporte

„Animals International“ erinnerte am Dienstag an das Schiffsunglück im Hafen von Midia, bei dem tausende Schafe vor einem Jahr grausam ums Leben kamen. Die Tierschützer klagen an, dass sich die Gesetze in Rumänien seither zu Ungunsten der Tiere verschlechtert haben und gegen EU-Vorschriften verstoßen. Zwei Drittel der Schafexporte aus der EU erfolgen aus Rumänien. Archivfoto: Agerpres