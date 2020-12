Kritik an Parteinahme des Präsidenten im Wahlkampf

Bukarest (ADZ) – Die Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), bemängelt in ihrem Bericht zu den Parlamentswahlen in Rumänien, dass Staatschef Klaus Johannis während des Wahlkampfs klare Parteinahme zugunsten der Nationalliberalen Partei (PNL) genommen und häufig die Sozialdemokratische Partei (PSD) kritisiert hat, was „internationalen Standards“ widerspreche und „manchmal am Rande der Grenze der Amtsbefugnisse des Staatschefs“ gewesen sei. Trotz Pandemie und eines anämischen Wahlkampfs seien die Wahlen jedoch „professionell“ organisiert worden, heißt es im Bericht.