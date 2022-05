Landesrat der Liberalen wählte zweite Führungsetage

Schulerau (ADZ) – Der Landesrat der Liberalen ist am Wochenende in der Schulerau/Poiana Brașov zusammengetreten, um die zweite Führungsetage der Partei zu wählen. Zum neuen Generalsekretär und damit zur Nummer zwei in der PNL wurde Innenminister Lucian Bode gewählt, während das Amt des ersten stellvertretenden Parteivorsitzenden nach dem Willen der rund 1000 anwesenden Delegierten fortan vom Europaabgeordneten Dan Motreanu bekleidet werden soll. Zu dem für Sicherheitsfragen zuständigen Vizevorsitzenden der PNL wurde Senator Virgil Guran gewählt.



Für PNL- und Regierungschef Nicolae Ciucă stellt vor allem Motreanus Wahl in das Amt des ersten stellvertretenden Parteichefs eine krachende Niederlage dar – Ciucă hatte nämlich den ihm nahestehenden Energieminister Virgil Popescu vorgezogen, doch verzichtete letzterer schließlich, gegen Motreanu anzutreten, da augenscheinlich war, dass die Mehrheit der PNL-Verbände im Land diesem den Vorrang geben wird.



Wie schon von Staatschef Klaus Johannis vorgegeben, erklärte auch PNL-Chef Ciucă die Machtkämpfe in der Partei für beendet – mit der Wahl ihrer zweiten Führungsetage habe die PNL Solidarität und Einigkeit unter Beweis gestellt. Seinerseits stellte PNL-Vize Rare{ Bogdan seinen Kollegen für das Superwahljahr 2024 herausragende Wahlergebnisse in Aussicht, sollte man „geeint bleiben und das Richtige für das Land tun“. Eine Perspektive von 33 bis 36 Prozent sei durchaus realistisch, sollte die PNL auf Regierungsebene liefern und sich vor der Allgemeinwahl beispielhaft mobilisieren, behauptete der Europaabgeordnete, obwohl laut Politbarometern einzig die PSD ein derartiges Wahlergebnis einfahren könnte, während die PNL in den letzten Monaten konstant weit unter 30 Prozent bzw. bei 20 bis 23 Prozent gelegen hatte.