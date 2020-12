Landesweite Aktion gegen Zigarettenmafia

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag hat die Antimafiastaatsanwaltschaft (DIICOT) in einer landesweiten Aktion 40 Hausdurchsuchungen bei illegalen Zigarettenherstellern durchgeführt, erklärten Strafverfolgungsquellen für Agerpres. Die Durchsuchungen hätten in Bukarest sowie in den Kreisen Jassy, Bacău, Temesch, Bihor, Ilfov, Konstanza, Hermannstadt, Kronstadt und Galați stattgefunden. Die Zigarettenschmuggler wären Rumänen und Modawier, welche illegale Zigarettenfabriken sowohl im Inland als auch im Ausland betrieben haben sollen. Gemäß Europäischer Betrugsbekämpfungsbehörde (OLAF) würde sich der Schaden auf 31 Millionen Euro belaufen.